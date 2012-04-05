"La denigración a la que Ryanair somete a sus trabajadoras bromeando con que adelgacen es repugnante", denuncia el portavoz de FACUA
En su inocentada del April Fools Day, la empresa ha dicho que para ahorrar gasolina, ofrece como 'premio' por perder peso la posibilidad de aparecer en bikini en su calendario anual, "donde presenta a las mujeres que trabajan en la empresa como reclamos sexuales".
FACUA.org
Europa-05/04/2012
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, considera «repugnante la denigración a la que Ryanair somete a su personal de vuelo femenino bromeando con que debería adelgazar para ahorrar combustible».
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