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La Diputación de Sevilla anuncia como "semigratuito" un 901 que cuesta hasta 31 céntimos por minuto

FACUA Sevilla reclama que retire los carteles distribuidos por la provincia con este teléfono de gestión tributaria de los ayuntamientos y sustituya la línea por un prefijo geográfico.

FACUA.org
Sevilla-03/10/2017
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FACUA Sevilla critica que la Diputación anuncie como «semigratuito» un número 901 que cuesta hasta 31 céntimos por minuto de conversación si se llama desde un móvil, y casi 5 céntimos si se hace desde un teléfono fijo.

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