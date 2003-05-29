Nuestras acciones

La Dirección General de Consumo discrimina a FACUA en sus subvenciones tras las críticas a su gestión y la ruptura del contrato-programa con el PSOE-A

Las cantidades destinadas a la organización UCA-UCE, vinculada al PSOE, han aumentado en casi un 60% en cuatro años, mientras que FACUA recibe hoy menos subvenciones que en 1999. El 80% del aumento en las partidas presupuestarias de Consumo experimentado en los últimos cuatro años ha ido a parar a UCA-UCE.

FACUA.org
Andalucía-29/05/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha respondido al posicionamiento crítico e independiente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) acentuando la discriminación en la concesión de las s

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos