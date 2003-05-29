La Dirección General de Consumo discrimina a FACUA en sus subvenciones tras las críticas a su gestión y la ruptura del contrato-programa con el PSOE-A
Las cantidades destinadas a la organización UCA-UCE, vinculada al PSOE, han aumentado en casi un 60% en cuatro años, mientras que FACUA recibe hoy menos subvenciones que en 1999. El 80% del aumento en las partidas presupuestarias de Consumo experimentado en los últimos cuatro años ha ido a parar a UCA-UCE.
FACUA.org
Andalucía-29/05/2003
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