La empresa de la carne con listeria declaró un patrimonio de 48.000 euros en sus últimas cuentas
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España-22/08/2019
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El domicilio social de Magrudis, en el Polígono Industrial el Pino de Sevilla, no tiene ningún rótulo que identifique a la empresa. | Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción ha comprobado que la empresa de la carne mechada con Listeria monocytogenes declaró un patrimonio neto de poco mas de 48.000 euros en sus cuentas anuales de 2017. La asociación ha accedido a estas cuentas a través de la web Axesor,