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La empresa de la carne con listeria declaró un patrimonio de 48.000 euros en sus últimas cuentas

FACUA.org
España-22/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha comprobado que la empresa de la carne mechada con Listeria monocytogenes declaró un patrimonio neto de poco mas de 48.000 euros en sus cuentas anuales de 2017. La asociación ha accedido a estas cuentas a través de la web Axesor,

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