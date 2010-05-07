La Escuela de Formación de FACUA imparte un curso en la Comunidad Valenciana
Los cuadros directivos de La Defensa se formaron sobre el funcionamiento de las asociaciones de consumidores.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-07/05/2010
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La Escuela de Formación de FACUA ha impartido un curso dirigido a cuadros directivos de la Asociación de Consumidores La Defensa de la Comunidad Valenciana. La acción formativa ha tenido lugar el 3 de mayo en el Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), al que han asistido un tot