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La Eurocámara aprueba prohibir el recargo por 'roaming' en la UE

Ha respaldado además reglas más estrictas para impedir que las compañías de telecomunicaciones puedan bloquear o ralentizar servicios rivales como Skype o Whatsapp.

FACUA.org
Europa-19/03/2014
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La comisión de Industria de la Eurocámara ha aprobado este martes, por treinta votos a favor, doce en contra y catorce abstenciones, el paquete legislativo para prohibir el recargo tarifario por el uso del móvil en el extranjero (roaming) en la UE, tanto para las lla

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