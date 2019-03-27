La Eurocámara aprueba prohibir los platos, cubiertos y pajitas de plástico a partir de 2021
Los eurodiputados han respaldado con 560 votos a favor, 35 en contra y 28 abstenciones el acuerdo político alcanzado por los Estados miembros el pasado mes de diciembre.
Europa Press
Europa-27/03/2019
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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la normativa que prohibirá a partir de 2021 los artículos de plástico de usar y tirar más populares, como platos, cubiertos, pajitas para beber, bastoncillos de algodón y envases de poliestireno p