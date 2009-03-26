La Eurocámara, en contra de cortar el acceso a Internet a los usuarios que se descarguen gratis obras protegidas
Reclama a la UE una "estrategia global" contra la ciberdelincuencia, especialmente en lo relativo a la usurpación de la identidad de los internautas.
FACUA.org
Europa-26/03/2009
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El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado un informe que rechaza la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan denegar el acceso a Internet como un medio para imponer sanciones a los usuarios que se descarguen o compartan de forma gratuita obras protegidas por derechos de propiedad intelectual