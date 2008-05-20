La Eurocámara pide mantener hasta 2013 las ayudas a la producción de tabaco
La reforma del sector aprobada en 2004 prevé la desaparición de las ayudas ligadas a la producción como tarde en 2010.
FACUA.org
Europa-20/05/2008
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El pleno del Parlamento Europeo pidió hoy prorrogar hasta 2013 el régimen de ayudas ligadas a la producción del tabaco, que la reforma del sector prevé suprimir en el año 2010. Además, la Eurocámara propuso transferir un 6% de las subvenciones al