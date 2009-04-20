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La Eurocámara ratificará la norma para rebajar un el precio de los SMS en el extranjero

Desde el 1 de julio, los ciudadanos comunitarios que viajen a otros países de la UE pagarán un máximo de 11 céntimos de euro por mensaje, frente a la media comunitaria actual de 29 céntimos.

FACUA.org
Europa-20/04/2009
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El Pleno del Parlamento Europeo ratificará definitivamente el miércoles 22 de abril la norma que impondrá una reducción de hasta el 60% de los mensajes de texto (SMS) enviados desde el extranjero.

Con esta medida, que empezará a aplicarse el 1 de julio d

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