La Eurocámara rechaza la polémica normativa sobre derechos de autor #SaveYourInternet
FACUA es una de las organizaciones que había mostrado su rechazo a esta directiva mordaza por el peligrosísimo impacto en la libertad de expresión y el acceso a la información para los ciudadanos europeos.
FACUA.org / Europa Press
Europa-05/07/2018
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El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado este jueves la nueva normativa europea sobre derechos de autor, sobre la que había surgido una relevante polémica porque, entre otras cosas, obliga a las plataformas digitales como Google, Youtube o Facebook a supervisar que los contenido