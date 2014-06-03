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La Europol desmantela una red de fraude cibernético que operaba en 12 países y robó 75 millones de euros

La red llamada Gameover Zeus introducía un programa en ordenadores de todo el mundo para robar credenciales bancarias y otros datos que luego usaba para realizar transferencias electrónicas.

FACUA.org
Europa-03/06/2014
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La Oficina Europea de Policía (Europol) ha anunciado el desmantelamiento de una red internacional de fraude cibernético en una operación liderada por el FBI, en la que colaboró junto al Centro Europeo contra los Ciberdelitos (EC3), según informa

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