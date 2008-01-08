Más noticias

La exposición al humo ambiental de tabaco puede provocar la muerte de más de 1.200 personas cada año en España

Se acercarían a las 3.000 si se incluye la exposición en zonas de ocio, según un estudio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el Institut Català d'Oncologia.

FACUA.org
España-08/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Un estudio realizado por investigadores de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y el Institut Català d’Oncologia (ICO) y publicado en la publicación científica Tobacco control asegura que la exposición al humo ambiental de tabaco puede provocar

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos