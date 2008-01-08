La exposición al humo ambiental de tabaco puede provocar la muerte de más de 1.200 personas cada año en España
Se acercarían a las 3.000 si se incluye la exposición en zonas de ocio, según un estudio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el Institut Català d'Oncologia.
FACUA.org
España-08/01/2008
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Un estudio realizado por investigadores de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y el Institut Català d’Oncologia (ICO) y publicado en la publicación científica Tobacco control asegura que la exposición al humo ambiental de tabaco puede provocar