La factura de la luz de las tres primeras semanas del año es un 28% más cara que la de enero de 2016
El recibo del usuario medio se sitúa en 86,55 euros, levemente por debajo del más caro de la historia, los 88,66 euros que se alcanzaron en los tres primeros meses de 2012.
FACUA.org
España-21/01/2017
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Según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, la factura de la luz del usuario medio con las tarifas vigentes en las tres primeras semanas de enero es ya un 28% más cara que la de hace un a&