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La factura de la luz sube otro 3,4% en la primera mitad de septiembre, según el análisis de FACUA

Va camino de ser la tercera más cara de la historia. La asociación reivindica al Gobierno que baje el IVA de la electricidad al 4% y establezca una tarifa regulada para las familias.

FACUA.org
España-17/09/2018
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La factura de la luz del usuario medio ha subido otro 3,4% en la primera mitad de septiembre, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El recibo de este mes va camino de ser el tercero más caro de la historia.

De mantenerse el precio del kWh en la medi

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