La falta de controles reduciría a papel mojado el proyecto de ley sobre hipotecas, señala FACUA Andalucía
El Consejo de Gobierno aprueba para su tramitación parlamentaria el texto de la futura norma para la protección de los derechos de los usuarios en la contratación hipotecaria.
FACUA.org
Andalucía-15/06/2015
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FACUA Andalucía advierte de que la ausencia de mecanismos de control puede convertir en papel mojado el proyecto de ley sobre hipotecas que tiene previsto aprobar esta semana el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria.
Aunque considera que necesita mejor