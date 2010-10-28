La farmacéutica GlaxoSmithKline, sancionada por distribuir medicamentos adulterados
Deberá abonar más de 540 millones de euros, a raíz de una denuncia interpuesta por una empleada de la propia compañía.
FACUA.org
Internacional-28/10/2010
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Estados Unidos ha impuesto a la farmaceútica GlaxoSmithKline (GSK) una multa de 750 millones de dólares (540 millones de euros) por haber puesto en distribución en el mercado durante varios años medicamentos adulterados, según publica en sus páginas el di