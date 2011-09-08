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La farmacéutica Servier ocultó efectos secundarios del medicamento Protelos

Un informe realizado en Francia detecta "violaciones graves" que afectan "adversamente" la seguridad o el bienestar de los pacientes o representan un "riesgo potencial" para la salud pública.

FACUA.org
Europa-08/09/2011
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Tras la retirada del fármaco para la diabetes Mediator en 2009, ahora ha sido Protelos, un medicamento destinado a tratar la osteoporosis, el acusado por las autoridades de salud francesa de ocultar efectos secundarios.

El diario francés Libération ha dado a c

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