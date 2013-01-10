La Fiscalía anuncia que investigará al Banco de España para "constatar si hay delito"
Torres-Dulce aunque ha recalcado que las prácticas que refleja un informe de la Asociación de Inspectores pueden ser solo "conductas reprobables pero sin incidencia en el Código Penal".
FACUA.org
España-10/01/2013
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La Fiscalía General del Estado pedirá información al Banco de España sobre el informe de la Asociación de Inspectores que concluyó que en el trabajo de la inspección del supervisor aparecen con relativa frecuencia indicios de conductas que pudieran