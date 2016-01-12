La Fiscalía insiste en el sobreaforo y la "ausencia de organización" en la tragedia del Madrid Arena
Arranca el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid con el organizador de la fiesta, Miguel Ángel Flores, como principal imputado por la muerte de cinco personas.
Europa Press
Madrid-12/01/2016
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El promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, está acusado de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y treinta delitos de lesiones por imprudencia así como la inhabilitación de seis años para participar en actividades relacionadas con el delito. | Imagen: Europa Press.
El Fiscal Jefe Provincial de Madrid, José Javier Polo, ha asegurado este lunes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el sobreaforo y la «ausencia absoluta de organización y control de seguridad» fueron los ejes principales de la tragedia del Madrid