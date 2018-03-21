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La Fiscalía plantea la creación de una sección especializada en la protección de los consumidores

Considera necesaria la creación de este área tras las numerosas quejas presentadas en 2016 por abusos del sector financiero.

FACUA.org
España-21/03/2018
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La Fiscalía General del Estado ha planteado la necesidad de crear un área especializada en la protección de los derechos de los consumidores. En su Memoria 2017 el Ministerio Fiscal cons

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