La Fiscalía plantea la creación de una sección especializada en la protección de los consumidores
Considera necesaria la creación de este área tras las numerosas quejas presentadas en 2016 por abusos del sector financiero.
FACUA.org
España-21/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar. | Imagen: Europa Press
La Fiscalía General del Estado ha planteado la necesidad de crear un área especializada en la protección de los derechos de los consumidores. En su Memoria 2017 el Ministerio Fiscal cons