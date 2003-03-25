La franquicia de Wall Street Institute en la localidad gaditana de Algeciras cierra sin previo aviso
FACUA advierte que con éste son ya veintiséis los centros que ha cerrado en sólo un mes, cuatro de ellos en Andalucía.
FACUA.org
España-25/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) advierte que la franquicia de Wall Street Institute en la localidad gaditana de Algeciras cerró sus puertas ayer lunes sin previo aviso, lo que eleva a veintiséis el número de centros