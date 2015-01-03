La Fundación FACUA aprueba su código ético
Elaborado a partir de una propuesta de una Comisión designada por el Patronato, el reglamento define las líneas de actuación y los principios que deben regir la actividad de la institución.
FACUA.org
España-03/01/2015
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El Patronato de la Fundación aprobó el pasado 11 de diciembre el código ético que marcará los principios de la misma. El documento ha sido elaborado por una Comisión designada por el Patronato. Tras ser aprobado por el máximo órgano de Gobie