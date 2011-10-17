Nuestras acciones

La Fundación FACUA ofrece su apoyo económico a la asociación de consumidores etíope Ecopa

A través de Consumers International, la "única voz del consumidor" en Etiopía pide ayuda para resolver su problema financiero y poder así continuar en su labor de defensa de los consumidores.

FACUA.org
África-17/10/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible ha aprobado el envío de una dotación económica al sostenimiento financiero de la asociación de consumidores Ecopa, de Etiopía.

Como miembro afiliado de Consumers

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos