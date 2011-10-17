La Fundación FACUA ofrece su apoyo económico a la asociación de consumidores etíope Ecopa
A través de Consumers International, la "única voz del consumidor" en Etiopía pide ayuda para resolver su problema financiero y poder así continuar en su labor de defensa de los consumidores.
FACUA.org
África-17/10/2011
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La Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible ha aprobado el envío de una dotación económica al sostenimiento financiero de la asociación de consumidores Ecopa, de Etiopía.
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