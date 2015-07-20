Fundación FACUA

La Fundación FACUA ofrece un curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona

La actividad se desarrolla este lunes y martes, 20 y 21 de julio, bajo el título 'La protección de los consumidores y usuarios desde el ámbito municipal'.

FACUA.org
España-20/07/2015
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo ofrecerá un curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla) impartido hoy día 20 y mañana 21 de julio.

Bajo el título La protección de los consumid

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