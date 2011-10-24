La Fundación FACUA participa en el II Encuentro de Directivos de Fundaciones de Andalucía
Bajo el título 'La Fundación: un nuevo modelo', se han dado cita en Sevilla más de cien dirigentes de diversas fundaciones.
FACUA.org
Andalucía-24/10/2011
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