La Fundación FACUA participa en la asamblea de la Asociación de Fundaciones Andaluzas
El encuentro contó con la asistencia del presidente de la fundación, Francisco Sánchez Legrán, y de su secretaria, Raquel Naranjo Torres.
FACUA.org
Andalucía-30/09/2012
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El pasado mes de septiembre tuvo lugar la celebración de la asamblea general de la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA), que reunió en la sede de la Fundación Cajasol a más de doscientas personas.
Por parte de la Fundación FACUA, que forma par