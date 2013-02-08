La Fundación FACUA presenta propuestas de cursos de verano en dos universidades andaluzas
La Universidad Internacional de Andalucía y la Pablo de Olavide son las primeras instituciones académicas con las que la organización ha iniciado contactos.
FACUA.org
España-08/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha presentado dos propuestas para celebrar sendos cursos de verano en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
En el marco de la ronda de co