La Fundación FACUA publica el cuarto número de su revista 'Razones de Utopía'
La publicación ha comenzado a distribuirse digitalmente a distintas asociaciones de consumidores e instituciones españolas y de América Latina.
FACUA.org
Internacional-08/01/2019
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La Fundación FACUA ha publicado el cuarto número de su revista Razones de Utopía, un documento que ya ha comenzado a distribuirse digitalmente a diferentes asociaciones de consumidores y organismos institucionales de España y América Latina. Abierta a t