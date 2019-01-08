Fundación FACUA

La Fundación FACUA publica el cuarto número de su revista 'Razones de Utopía'

La publicación ha comenzado a distribuirse digitalmente a distintas asociaciones de consumidores e instituciones españolas y de América Latina.

FACUA.org
Internacional-08/01/2019
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La Fundación FACUA ha publicado el cuarto número de su revista Razones de Utopía, un documento que ya ha comenzado a distribuirse digitalmente a diferentes asociaciones de consumidores y organismos institucionales de España y América Latina. Abierta a t

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