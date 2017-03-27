Fundación FACUADocumento de reflexión interdisciplinar gratuito

La Fundación FACUA publica el segundo número de su revista 'Razones de Utopía'

La publicación ya ha sido enviada digitalmente a las diferentes asociaciones de consumidores e instituciones españolas y de América Latina.

FACUA.org
Internacional-27/03/2017
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La Fundación FACUA ha publicado el segundo número de su revista Razones de Utopía, un documento que ya ha comenzado a distribuirse digitalmente a diferentes asociaciones de consumidores y organismos institucionales de España y América Latina. Abierta a

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