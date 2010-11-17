La Fundación FACUA y la Fundación Cajasol firman un convenio de colaboración
La Fundación Cajasol subvencionará la continuación de un proyecto que la Fundación FACUA viene realizando desde el año 2009 destinado a conocer el grado de conocimiento de las organizaciones de consumidores por la población.
FACUA.org
España-17/11/2010
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La Fundación FACUA y la Fundación Cajasol han suscrito un convenio de colaboración.
El acuerdo ha sido firmado por el presidente de la Fundación FACUA, Francisco Sánchez Legrán, y el director de área de la Fundación y Obra Soc