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La Fundación FACUA y la Fundación Cajasol firman un nuevo convenio de colaboración

El objetivo del acuerdo es la realización de un programa para el fomento de pautas de consumo responsable, saludable y solidario.

FACUA.org
Andalucía-13/07/2011
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La Fundación FACUA y la Fundación Cajasol han suscrito un convenio de colaboración para 2011, a través del cual, la Obra Social de dicha caja subvencionará el programa de pautas de consumo responsable, saludable y solidario entre consumidores y usuarios.

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