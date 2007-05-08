La futura regulación europea de los contenidos televisivos eliminará límites a la publicidad
Una nueva directiva permitirá el emplazamiento de productos en películas, series y espacios deportivos.
FACUA.org
Europa-08/05/2007
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La Eurocámara y la presidencia alemana de la UE han llegado a un acuerdo sobre la nueva norma de servicios audiovisuales que sustituirá a la directiva de Televisión sin Fronteras. Por lo que se refiere a la publicidad, el compromiso alcanzando entre el Parlamento y el