La Generalitat catalana sancionará a Renfe por retrasos "sistemáticos"
El conseller de Territorio y Sostenibilidad en Cataluña, Lluís Recoder, ha destacado que será la primera vez que el Gobierno catalán sancione a Renfe por incumplimiento de servicio, "porque antes no había instrumentos legales para hacerlo".
FACUA.org
Cataluña-02/11/2012
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El conseller de Territorio y Sostenibilidad en Cataluña, Lluís Recoder, ha anunciado este jueves que la Generalitat sancionará a Renfe por «toda una serie de retrasos sistemáticos» durante el verano, por los cuales se abrió un expedient