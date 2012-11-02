Más noticiasDurante el verano

La Generalitat catalana sancionará a Renfe por retrasos "sistemáticos"

El conseller de Territorio y Sostenibilidad en Cataluña, Lluís Recoder, ha destacado que será la primera vez que el Gobierno catalán sancione a Renfe por incumplimiento de servicio, "porque antes no había instrumentos legales para hacerlo".

FACUA.org
Cataluña-02/11/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El conseller de Territorio y Sostenibilidad en Cataluña, Lluís Recoder, ha anunciado este jueves que la Generalitat sancionará a Renfe por «toda una serie de retrasos sistemáticos» durante el verano, por los cuales se abrió un expedient

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos