Más noticiasFACUA ha pedido a AESA que sancione a la compañía

La Generalitat de Cataluña envía un requerimiento a Ryanair por la cancelación masiva de vuelos

El Gobierno autonómico quiere asegurarse de que la aerolínea irlandesa cumple sus obligaciones con los clientes y garantiza los derechos de los afectados por las cancelaciones.

Europa Press
España-22/09/2017
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La Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, a través de la Agencia Catalana de Consumo, ha enviado a Ryanair un requerimiento informativo tras los centenares de

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