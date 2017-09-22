La Generalitat de Cataluña envía un requerimiento a Ryanair por la cancelación masiva de vuelos
El Gobierno autonómico quiere asegurarse de que la aerolínea irlandesa cumple sus obligaciones con los clientes y garantiza los derechos de los afectados por las cancelaciones.
Europa Press
España-22/09/2017
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