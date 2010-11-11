La Generalitat de Cataluña reclamará a la SGAE la devolución del canon digital
A raíz de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegal la aplicación del canon en empresas, profesionales y administraciones.
FACUA.org
Cataluña-11/11/2010
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La Generalitat, a través de la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, reclamará a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) la devolución de los importes que la administración catalana ha pagado en concepto de canon digital.