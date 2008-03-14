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La Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla recibe un premio negativo de FACUA Andalucía

La Federación entrega sus XIV Premios 15 de marzo, con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.

FACUA.org
Sevilla-14/03/2008
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Con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA entrega hoy sus XIV Premios 15 de marzo a las empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o negativas, en rel

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