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La Guardia Civil se incauta de seis millones de unidades de artículos pirotécnicos

Los productos estaban en cuatro camiones que se utilizaban como depósito en un aparcamiento para vehículos pesados en la provincia de Málaga, desde donde se distribuían y suministraban a los distintos establecimientos.

Europa Press
Málaga-23/01/2015
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La Guardia Civil descubrió en la pasada campaña de Navidad cuatro camiones que se utilizaban como depósito de artificios pirotécnicos en un aparcamiento para vehículos pesados en la provincia de Málaga. Así, se incautaron de seis millones de unidad

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