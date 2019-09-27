La "guardia pretoriana" de Luis Pineda, condenada en costas tras negar que montó 'fake news' contra FACUA
La empresaria María Rosa Díez llevó a los tribunales a la asociación y Rubén Sánchez por destapar que era la autora de la web fake de una inexistente plataforma de afectados que acusaba a FACUA de estafa.
FACUA.org
España-27/09/2019
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