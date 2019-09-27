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La "guardia pretoriana" de Luis Pineda, condenada en costas tras negar que montó 'fake news' contra FACUA

La empresaria María Rosa Díez llevó a los tribunales a la asociación y Rubén Sánchez por destapar que era la autora de la web fake de una inexistente plataforma de afectados que acusaba a FACUA de estafa.

FACUA.org
España-27/09/2019
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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado en costas a la empresaria María Rosa Díez Flaquer y ha avalado la «diligencia» en la investigación de FACUA-Consumidores en Acción por la que destapó</

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