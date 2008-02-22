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La 'guerra virtual' en telefonía móvil, portada del último número de la revista 'Consumerismo'

También destaca los siete imputados por presuntos delitos contra la salud pública relacionados con Nutra Life.

FACUA.org
España-22/02/2008
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El último número de la revista de FACUA, Consumerismo, dedica su portada a la guerra virtual en telefonía móvil.

«Movistar, Vodafone y Orange no bajan sus precios, pese a que las nuevas operadoras lanzan ofertas hasta un 66% menos caras», s

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