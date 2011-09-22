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La huelga de pilotos en Air Europa afecta al 13% de los vuelos de la compañía

Las rutas que sufrirán cambios los lunes y jueves, días de huelga, son las que parten de Madrid con destino París, Londres, Roma, Lisboa, Vigo, Asturias y Barcelona, y la conexión Málaga-París.

FACUA.org
España-22/09/2011
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La huelga de pilotos en Air Europa, convocada por el Sepla, afectará 13% del total de las operaciones de la compañía, según ha informado la aerolínea.

Los pilotos de la compañía, propiedad

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