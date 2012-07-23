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La investigación sobre el fraude del Libor salpica a cuatro bancos europeos

Analizan una presunta manipulación de los tipos en las entidades Crédit Agricole, HSBC, Deutsche Bank y Société Générale.

FACUA.org
Internacional-23/07/2012
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Los reguladores financieros concentran sus pesquisas sobre la presunta manipulación de los tipos del Libor, de referencia para el mercado interbancario anglosajón, en al menos cuatro grandes bancos europeos como Crédit Agricole, HSBC, Deutsche Bank y Société G&e

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