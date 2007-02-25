La IV Asamblea General de FACUA constata su importante crecimiento en el nivel de acción, relevancia social y extensión territorial
Aprueba un código ético por el que se regirán FACUA y sus organizaciones miembros.
FACUA.org
España-25/02/2007
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FACUA desarrolló el 24 de febrero su IV Asamblea General, en la que participaron cincuenta delegados de sus organizaciones territoriales, donde se presentó un balance que dio cuenta del importante crecimiento que ha continuado experimentado en el último año en su nivel