La jueza bloquea 11 cuentas bancarias y se incauta de 6 automóviles del entramado Magrudis
FACUA destaca el excelente trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil, cuyas averiguaciones resultarán de enorme relevancia en el procedimiento.
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España-27/09/2019
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Imagen: Europa Press.
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