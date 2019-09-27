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La jueza bloquea 11 cuentas bancarias y se incauta de 6 automóviles del entramado Magrudis

FACUA destaca el excelente trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil, cuyas averiguaciones resultarán de enorme relevancia en el procedimiento.

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España-27/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, de ordenar este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza de

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