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La jueza del accidente de metro imputa a tres directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

De esta forma se estima parcialmente un recurso de la acusación.

FACUA.org
España-08/05/2014
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La jueza que investiga el accidente de Metrovalencia que en julio de 2006 costó la vida a cuarenta y tres personas y provocó heridas a otras cuarenta y siete más ha citado a declarar como imputados a tres directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que p

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