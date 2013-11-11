La Junta abre diligencias en relación con la macrofiesta de la discoteca Podium donde hubo cinco heridos
FACUA Córdoba denunció los hechos ante el Ayuntamiento de la capital cordobesa y la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
FACUA.org
Córdoba-11/11/2013
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El Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba ha iniciado diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos de la madrugada del 24 de octubre en la discoteca Podium, en la capital cordobesa, donde cinco j&oac