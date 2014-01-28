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La Junta abre expediente sancionador a la organizadora del concierto de Alejandro Sanz en Cádiz

Tras la denuncia de FACUA Cádiz, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha iniciado un expediente sancionador contra Link Entertainment SL. La asociación critica la pasividad del Ayuntamiento de Cádiz.

FACUA.org
Cádiz-28/01/2014
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A raíz de la denuncia presentada por FACUA Cádiz, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa organizadora del concierto que el artista Alejandro Sanz dio en Cádiz el pasado mes de julio, Link

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