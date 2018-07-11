La Junta autorizó la apertura de iDental en Sevilla pese al informe en contra de su inspección sanitaria
FACUA Andalucía denuncia la negligencia de la Consejería de Salud, que también decidió no clausurar centros ante las irregularidades detectadas, ocultó una multa impuesta en 2017 y denuncias ante la Fiscalía.
FACUA.org
Sevilla-11/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Clínica de iDental en Sevilla. |Imagen: Google Street View.
FACUA Andalucía denuncia que las gravísimas irresponsabilidades en las que ha incurrido la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ante las prácticas cometidas en iDental van más allá de su negativa a clausurar establecimientos pese las irregu