La Junta de Andalucía detecta la toxina botulínica en 223 aves acuáticas muertas en varias lagunas de Baena
El pasado 18 de agosto aparecieron los primeros restos de animales, cuyo análisis ha servido para determinar las causas de la muerte.
FACUA.org
Córdoba-10/09/2010
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La Consejería de Medio Ambiente ha detectado la presencia de la toxina botulínica en los análisis realizados a las aves acuáticas que han aparecido muertas, unas 223, en la Laguna de la Quinta, la de Casasola y la del Rincón del Muerto, en el término muni