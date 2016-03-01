Nuestras accionesSe sustituyen por números gratuitos o con prefijos geográficos

La Junta de Andalucía elimina sus líneas 901 y 902, una histórica reivindicación de FACUA

Podemos planteó en el Parlamento la petición de la federación de consumidores y obtuvo el apoyo del resto de grupos. Se pone fin al sobrecoste de los teléfonos de información de la administración andaluza.

FACUA.org
Andalucía-01/03/2016
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La Junta de Andalucía ha comenzado a eliminar sus líneas de atención a la ciudadanía con prefijos 901 y 902 para sustituirlas por numeraciones gratuitas o con prefijos geográficos. Se trata de una reivindicación trasladada por FACUA Andalucía a tod

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